фото: ГУ МВД по Саратовской области

В Энгельсе задержали дилера с 85 граммами мефедрона. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

По данным ведомства, в Энгельсе в ходе оперативных мероприятий был задержан 29-летний мужчина. Подозрения оперативников подтвердились, когда в ходе обыска у мужчины было обнаружено 88 свертков с мефедроном, общей массой чуть более 85 граммов. Мужчина признался, что занимается сбытом наркотиков через закладки.

Возбуждено уголовное дело.

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