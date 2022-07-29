Михаил Исаев ревакцинировался

Михаил Исаев на приеме у врача

Глава Саратова Михаил Исаев сделал новую прививку от коронавируса, об этом сегодня, 29 июля, сообщила городская администрация.

Глава города призвал жителей своевременно делать прививку от COVID-19 и соблюдать все ограничения.

- Призываю саратовцев сделать прививку от коронавируса. Статистика показывает, что заболеваемость вновь растет, поэтому не стоит рисковать. Будьте здоровы! – заявил Михаил Исаев.

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