Михаил Исаев ревакцинировался

Михаил Исаев на приеме у врача
Глава Саратова Михаил Исаев сделал новую прививку от коронавируса, об этом сегодня, 29 июля, сообщила городская администрация.
Глава города призвал жителей своевременно делать прививку от COVID-19 и соблюдать все ограничения.
- Призываю саратовцев сделать прививку от коронавируса. Статистика показывает, что заболеваемость вновь растет, поэтому не стоит рисковать. Будьте здоровы! – заявил Михаил Исаев.
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