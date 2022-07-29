Роман Бусаргин осмотрел тротуары и поликлинику в Ровенском районе

Роман Бусаргин в Ровенском районе

Роман Бусаргин осмотрел тротуары и поликлинику, которую должны отремонтировать в Ровенском районе. Об этом он пишет в своем Телеграм-канале.

Роман Бусаргин посетил Ровенский район, который участвует в программе ремонта тротуаров. На первый этап их ремонта выделено 10 миллионов рублей. Адреса, где в первую очередь требуется ремонт, администрация района будет определять вместе с жителями.

Речь шла также о ремонте здания поликлиники. По объекту есть проектно-сметная документация, но ни в одну госпрограмму она не вошла. Бусаргин отметил, что нельзя допустить откладывания ремонта на неопределенный срок.

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