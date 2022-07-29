Капитан «Спартака» собрал деньги на протез девочке из Саратовской области

https://www.youtube.com/watch?v=pOiyOgqxlso

Капитан «Спартака» Георгий Джикия собрал деньги на протез 6-летней девочке Соне из Саратовской области. Ролик с рассказом об этом появился на Ютубе.

Футболист собрал средства через Фонд «Спартак — детям». За несколько часов удалось собрать средства на активный протез кисти ПР0 CYBI-F для ребенка. Его стоимость составляет 191 204 рубля.

- Мы очень счастливы и благодарны капитану «Спартака»! Нет слов, чтобы описать эмоции всей нашей семьи сейчас, ведь главная мечта Сони сбылась! А для меня как для матери это лучший на свете подарок в день рождения! – рассказала благодарная мама Софьи.

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