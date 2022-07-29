фото очевидца

Очевидцы жалуются на сброс мусора в овраг в Заводском районе. Об этом стало известно из соцсетей.

Сегодня, 29 июля, саратовцы сообщили о сбросе мусора в овраг в Заводском районе города.

В городском сообществе Заводской Online Саратов появилась анонимная публикация от одного из подписчиков. По словам очевидца, «прямо сейчас вываливают мусор в Токмаковский овраг».

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