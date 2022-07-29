фото очевидца
Очевидцы жалуются на сброс мусора в овраг в Заводском районе. Об этом стало известно из соцсетей.
Сегодня, 29 июля, саратовцы сообщили о сбросе мусора в овраг в Заводском районе города.
В городском сообществе Заводской Online Саратов появилась анонимная публикация от одного из подписчиков. По словам очевидца, «прямо сейчас вываливают мусор в Токмаковский овраг».
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.