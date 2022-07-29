фото: ГУ МВД

Дело об элитном борделе в особняке на Кумысной поляне направлено в суд. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

Напомним, в июле 2020 года в Саратове сотрудники полиции и СОБРа обнаружили особняк, в котором, по оперативной информации, студентки оказывали интимные услуги. Во время проникновения в здание там находился 56-летний организатор бизнеса и несколько девушек, которые утверждали, что являются танцовщицами, а помещение - гостевым домом.

56-летний обвиняемый с июля 2013 по июль 2020 года в элитном особняке на Кумысной поляне организовал закрытый клуб, в котором девушки оказывали гостям интимные услуги. . Попасть в элитный особняк можно было лишь по специальным клубным картам.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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