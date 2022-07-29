фото: «Forte Fest»

Самозанятые из Саратовской области могут представить свою продукцию на фестивале «Forte Fest». Об этом сообщает министерство информации и печати области.

Фестиваль натуральной продукции пройдет в Энгельсе 11 сентября, первый же подобный фестиваль прошел на территории области в 2015 году. Принять участие в мероприятии при поддержке Центра «Мой бизнес» смогут самозанятые, которые:

— зарегистрированы на территории Саратовской области;

— производят натуральную продукцию или изготавливают изделия своими руками;

— не принимали участия в весеннем «Forte Fest» в этом году при поддержке Центра «Мой бизнес».

Подать заявку на участие можно до 5 августа по ссылке.

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