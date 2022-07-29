В Саратове еще четыре гимназии передали на областной уровень. Об этом сегодня, 29 июля, сообщили на внеочередном заседании Гордумы.
- С муниципального уровня на областной передали Физико-технический лицей No1, Инженерный лицей, Гимназия No1 Октябрьского района и Лицей гуманитарных наук. Учебные заведения сохранят всех своих учеников, однако перевод на региональный уровень позволит повысить качество получаемого образования, - рассказал председатель комитета по образованию Александр Балтман.
Со сменой формы собственности в школы можно будет увеличить число учеников.
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