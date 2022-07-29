фото: СУ СКР

За изнасилование и убийство пенсионерки житель Энгельса проведет за решеткой 18 лет. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По данным ведомства, 6 сентября 2016 года на улице Узморской в Энгельсе 27-летний пьяный мужчина заметил 76-летнюю пенсионерку. Мужчина набросился на женщину и изнасиловал ее, затем испугался разоблачения, и забил жертву ногами, кулаками и подручными предметами до смерти.

Преступление не могли раскрыть несколько лет, но в этом году подозреваемого удалось задержать. Дело рассматривал суд присяжных, они вынесли обвинительный вердикт, суд приговорил преступника к 18 годам колонии.

Напомним, недавно саратовца обвиняли в изнасиловании пожилой женщины.

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