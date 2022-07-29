В Саратове из-за песка встали трамваи маршрута №10

фото: Архив КП

В Саратове из-за песка встали трамваи №10. Об этом сообщает официальная страница «СГЭТ» в соцсетях.

Сегодня, 29 июля, в 12:17 в Саратове встали вагоны трамваев маршрута №10. По имеющимся данным, вагоны встали на кольце в поселке Октябрьский, причина остановки - песок на линии.

Информация будет обновляться.

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