226 заседание ИК Саратовской области

В Саратовской области зарегистрированы еще 4 кандидата в губернаторы.

Об этом стало известно сегодня, 29 июля, на 226 заседании избирательной комиссии Саратовской области.

Сегодня зарегистрировали еще четырех кандидатов - Александра Ванцова от «Родины», Ольгу Алимову от партии КПРФ, Дмитрия Пьяных от ЛДПР и Артема Чеботарева от партии «Справедливая Россия - патриоты - за правду». Кандидаты получили соответствующие удостоверения.

Каждый из кандидатов на пост главы региона предоставил свой список сенаторов. Дмитрий Пьяных предложил Максима Рамиха - директора ООО «Техавтоцентр», а так же Никиту Григорьевского и Сергея Литяк. Александр Ванцов выдвинул Сергея Демина - директора ООО «УК Феникс Плюс», Андрея Корнева и Сергея Иванникова.

Артем Чеботарев указал в списке Дмитрия Гормилова, Елену Зыкову и Антона Кадухина, а Ольга Алимова - Николая Бондаренко, Александра Анидалова и Владимира Есипова.

Напомним, ранее, 27 июля, был зарегистрирован Роман Бусаргин.

Кроме того, в ходе заседания был рассмотрен вопрос об извещении партии «Яблоко» об утрате статуса кандидата и снятии с выборов. Если представители партии в срок до 2 августа не предоставят необходимые документы, то партия не примет участия в региональных выборах депутатов впервые за 20 лет.

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