Приставы помогли детям из Саратова получить доли в квартире. Благодаря мерам принудительного исполнения дети обеспечены квадратными метрами, о чем сообщает пресс-служба УФССП по Саратовской области.

33-летняя жительница Саратова приобрела квартиру на материнский капитал, но не оформила в общую долевую собственность своих сына и дочь. Потребовалось вмешательство приставов, чтобы восстановить права несовершеннолетних.

Женщину оштрафовали на 2 тысячи рублей, а также запретили выезд за пределы Российской Федерации. Ей также назначили исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей. Лишь после этого саратовчанка пришла на прием к судебному приставу-исполнителю и предоставила выписку из ЕГРН, подтверждающую право собственности детей на часть недвижимого имущества.

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