Девушка из Саратова хотела заработать на крипте и стала жертвой мошенников

Девушка из Ленинского района Саратова хотела заработать на крипте и стала жертвой мошенников.

21-летняя девушка нашла в соцсети аккаунт, специализирующийся на приобретении криптовалюты. 25 июля она связалась с владельцем страницы и захотела сделать вложение. Саратовчанка перечислила незнакомцам 319 тысяч рублей из личных сбережений. После этого данный аккаунт оказался заблокированным, а все переписки были удалены.

Правоохранители возбудили дело о мошенничестве.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.