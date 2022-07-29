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Происшествия29 июля 2022 7:47

Девушка из Саратова хотела заработать на крипте и стала жертвой мошенников

Жительница Саратова лишилась 319 тысяч рублей
Наталия Калинина

Девушка из Ленинского района Саратова хотела заработать на крипте и стала жертвой мошенников.

21-летняя девушка нашла в соцсети аккаунт, специализирующийся на приобретении криптовалюты. 25 июля она связалась с владельцем страницы и захотела сделать вложение. Саратовчанка перечислила незнакомцам 319 тысяч рублей из личных сбережений. После этого данный аккаунт оказался заблокированным, а все переписки были удалены.

Правоохранители возбудили дело о мошенничестве.

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