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Общество29 июля 2022 7:43

Еще на двух улицах Саратова отключили холодную воду

Савва Чуйченко

Для ремонта городского водопровода сегодня, 29 июля, было ограничено водоснабжение еще двух улиц Саратова, сообщает ООО «КВС».

Ограничено водоснабжение по адресам:

- Улица Благодарова: 1Б, 3, 5А, 5Б, 7А, 9, 11.

- 3-я Степная: 4, 4А, 4Б, 8, 8А, 8Б, 19, 19А.

Напомним, часом ранее уже была опубликована информация об отключении воды в двух районах Саратова.

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