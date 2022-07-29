Еще на двух улицах Саратова отключили холодную воду

Для ремонта городского водопровода сегодня, 29 июля, было ограничено водоснабжение еще двух улиц Саратова, сообщает ООО «КВС».

Ограничено водоснабжение по адресам:

- Улица Благодарова: 1Б, 3, 5А, 5Б, 7А, 9, 11.

- 3-я Степная: 4, 4А, 4Б, 8, 8А, 8Б, 19, 19А.

Напомним, часом ранее уже была опубликована информация об отключении воды в двух районах Саратова.

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