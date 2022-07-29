В администрации рассказали, когда расселят напугавший саратовцев дом на Чернышевского

Аварийный дом

В администрации Волжского района рассказали, когда расселят напугавший саратовцев дом на Чернышевского.

- Новая программа по переселению жителей домов, признанных аварийными в период с 01.01.2017 по 01.01.2021, сформирована и находится на этапе утверждения. Многоквартирный дом №130 по ул. Чернышевского, который признан аварийным в 2020 году, соответственно, тоже включен в эту программу.

Для получения временного жилья из маневренного фонда (до момента расселения) граждане могут обратиться в комитет по управлению имуществом города Саратова (Театральная пл., д. 7, тел.: 39-03-46), - сообщили чиновники.

Напомним, ранее горожане обратили внимание на то, что жуткую трещину посреди здания, половина которого накренилась.

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