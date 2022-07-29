Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 28 июля, в Балаково иномарка сбила девушку на велосипеде. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

Авария произошла в 17.50 напротив дома № 22 по проспекту Героев. 28-летняя девушка на велосипеде пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу и попала под машину. Ее сбила 53-летняя женщина на автомобиле Opel Astra.

В результате ДТП велосипедистка с травмами была доставлена в лечебное учреждение.

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