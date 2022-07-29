Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Сегодня, 29 июля, в Саратове владелец частного дома пострадал на пожаре. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.
Пожар произошел по адресу 4-й Соколовский тупик, 16. Вызов был на загорание кровли частного дома. При пожаре пострадал хозяин дома, он госпитализирован.
Причина пожара устанавливается. На месте работают 3 экипажа. Больше фото в нашем Телеграм-канале.
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