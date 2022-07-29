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Общество29 июля 2022 7:17

В Саратове владелец частного дома пострадал на пожаре

Наталия Калинина
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сегодня, 29 июля, в Саратове владелец частного дома пострадал на пожаре. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Пожар произошел по адресу 4-й Соколовский тупик, 16. Вызов был на загорание кровли частного дома. При пожаре пострадал хозяин дома, он госпитализирован.

Причина пожара устанавливается. На месте работают 3 экипажа. Больше фото в нашем Телеграм-канале.

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