Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сегодня, 29 июля, в Саратове владелец частного дома пострадал на пожаре. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Пожар произошел по адресу 4-й Соколовский тупик, 16. Вызов был на загорание кровли частного дома. При пожаре пострадал хозяин дома, он госпитализирован.

Причина пожара устанавливается. На месте работают 3 экипажа. Больше фото в нашем Телеграм-канале.

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