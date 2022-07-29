На сегодня, 29 июля, в Саратовской области коронавирусом заразились 62 человека за сутки. Всего обнаружено 256 605 зараженных. Выздоровели с начала эпидемии 250 007 человек, за сутки — 59. В стационарах остаются 62 человека, на амбулаторном лечении — 539 саратовцев.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 4;

- 15-17 лет — 1;

- 18-29 лет — 10;

- 30-49 лет — 16;

- 50-64 лет — 13;

- 65 и старше — 18.

С пневмонией поступили два человека, с признаками ОРВИ — 60.

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