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Общество29 июля 2022 6:17

Володин раскритиковал районные власти за плохое сопровождение проектов

Наталия Калинина
Роман Бусаргин

Роман Бусаргин

Вячеслав Володин раскритиковал районные власти за плохое сопровождение проектов. Его мнение публикует Телеграм-канал «Володин Саратов».

- Многие чиновники на местах не контролируют ход работ на объектах. После того, как на проекты поступает финансирование, они не проявляют никакой инициативы.

Нам приходится искать проектные организации, чтобы сопровождать проект. Это плохой результата. Надо формировать систему, чтобы местные власти отвечали за эти проекты, – заявил Вячеслав Володин.

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