Боеприпасы Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Вчера, 28 июля, под Саратовом взорвали три гранаты и снаряд. Региональное управление Росгвардии сообщило о ликвидации схрона боеприпасов середины прошлого века.

В лесополосе рядом с поселком Красный Октябрь местный житель нашел боеприпасы и рассказал об этом правоохранителям. На место отправили группу взрывотехников. Они осмотрели уничтожили опасные предметы на месте.

Специалисты взорвали артиллерийский снаряд, два боевые гранаты РГД-5, одну гранату Ф-1, а также 38 патронов калибра 7,62 и пустой магазин от автомата Калашникова.

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