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Происшествия29 июля 2022 5:49

Жительница Саратова пострадала в аварии из-за пожилого лихача

Пенсионерка пострадала в аварии в Гагаринском районе
Наталия Калинина
Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 28 июля, пенсионерка пострадала в аварии в Гагаринском районе Саратова. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в 13.45 на 284 километре трассы «Сызрань-Саратов- Волгоград». 61-летний водитель автомобиля «Лада Калина» не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля и врезался в Toyota Corola, за рулем которой была 35-летняя женщина.

В результате ДТП пострадала 68-летняя пассажирка отечественного автомобиля. С травмами она доставлена в лечебное учреждение.

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