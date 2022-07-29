В Саратове женщина на скутере протаранила информационный щит

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 28 июля, в Заводском районе Саратова женщина на скутере протаранила информационный щит.

Авария была зафиксирована в 11.45 напротив дома 30 по улице Пономарева. 38-летняя женщина на скутере VENTO CORSA не убедилась в безопасности совершаемого маневра и врезалась в информационный щит.

В результате ДТП водитель скутера с травмами была доставлена в лечебное учреждение. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

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