Сегодня, 29 июля, в Саратове будет жара и дождь. Такой прогноз дают специалисты регионального гидрометцентра.

В Саратове температура колеблется от +20 с утра до +30 в разгар дня. Небо почти ясное, но в середине дня появятся легкие облака и пойдет дождь. Ветра практически нет.

В Саратовской области переменная облачность. Местами будет кратковременный дождь, в отдельных районах возможен ливень с грозой и град. Дует ветер северной четверти, со скоростью 4 – 9 м/с. Температура колеблется от 16 до 21 градусов утром и от 29 до 34 градусов в разгар дня.

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