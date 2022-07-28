В Саратове завершили плановые работы и дали воду

Фото: ООО "КВС"

Подача воды в Кировском и Ленинском районах Саратова восстановлена. Плановые работы на водопроводных коммуникациях завершены, о чем сообщила городская администрация.

Напомним, сегодня, в города проходило массовое отключение воды. В его зону попали тысячи людей. Воды не было у жителей с 4-й по 9-ю дачную.

Коммунальщики введи в эксплуатацию новый участок водопровода диаметром 630 мм и протяженностью 200 м, взамен изношенного по улице Шехурдина.

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