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Общество28 июля 2022 14:45

Саратовские браконьеры убили двух кабанов и трех лосей

В Саратовской области убили восемь диких животных за год
Наталия Калинина
Косуля

Косуля

Фото: Алексей ФОКИН

В Саратовской области убили восемь диких животных за год. Такие данные озвучил сегодня, 28 июля, и.о. министра – председателя комитета охотничьего хозяйства и рыболовства региона Александр Гаврилов на очередном брифинге.

В Вольском районе нарушители убили двух кабанов, а в Лысогорском районе – трех лосей. За отчетный период также были убиты четыре косули.

До суда дошли пока 3 дела. Браконьеры выплатят штрафы.

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