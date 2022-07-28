Саратовские браконьеры убили двух кабанов и трех лосей

Косуля
Фото: Алексей ФОКИН
В Саратовской области убили восемь диких животных за год. Такие данные озвучил сегодня, 28 июля, и.о. министра – председателя комитета охотничьего хозяйства и рыболовства региона Александр Гаврилов на очередном брифинге.
В Вольском районе нарушители убили двух кабанов, а в Лысогорском районе – трех лосей. За отчетный период также были убиты четыре косули.
До суда дошли пока 3 дела. Браконьеры выплатят штрафы.
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