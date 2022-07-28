Фото: Администрация Саратова

В саратовском Парке Победы 4-летний мальчик разбил голову об танк. Сегодня, 28 июля, об этом сообщил источник КП-Саратов.

Ребенок играл около танка, споткнулся и упал. Малыш сильно ударился головой о танк, пришлось вызвать «скорую».

В итоге четырехлетний мальчик был госпитализирован с травмой головы и ушибом лба.

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