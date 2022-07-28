фото: ГУ МВД
В Балаково задержан подозреваемый в поджоге автомобилей. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.
Напомним, ночью 16 июня в Балаково подожгли припаркованную у подъезда Hyundai Elantra. По словам хозяйки, ущерб составил 600 тысяч рублей. Кроме этого пострадал припаркованный рядом автомобиль Renault Sandero – повреждено лакокрасочное покрытие.
По камерам видеонаблюдения сотрудники полиции вычислили и задержали подозреваемого, им оказался 32-летний ранее судимый балаковец. Мужчина вину отрицает, но по предварительной версии причина поджога – месть бывшей сожительнице: сгоревший автомобиль принадлежит ее родственникам.
Мужчина заключен под стражу.
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