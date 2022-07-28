В Саратовской области завтра ожидаются грозы

Фото: архив КП
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Саратовской области завтра, 29 июля ожидаются грозы, предупреждает региональное ГУ МЧС.
В Саратове и местами по области прогнозируется гроза и сильный ветер, отдельные порывы могут достигать 15-18 м/с. Объявлен желтый уровень опасности.
В некоторых районах области пройдут ливни, возможен град.
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