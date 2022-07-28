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Общество28 июля 2022 13:16

В Саратовской области завтра ожидаются грозы

Савва Чуйченко
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Саратовской области завтра, 29 июля ожидаются грозы, предупреждает региональное ГУ МЧС.

В Саратове и местами по области прогнозируется гроза и сильный ветер, отдельные порывы могут достигать 15-18 м/с. Объявлен желтый уровень опасности.

В некоторых районах области пройдут ливни, возможен град.

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