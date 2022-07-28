Новая партия гумпомощи из Саратовской области прибыла в Сватовский район ЛНР

Отправка помощи

Новая партия гумпомощи из Саратовской области прибыла в подшефный Сватовский район ЛНР. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Саратовская область отправила на Донбасс строительные и отделочные материалы. Благодаря ним жители освобожденных населенных пунктов смогут подготовить школы к новому учебному году. Со следующей недели начнутся ремонтные ремонты.

Жители Сватовского района ЛНР поблагодарили Саратовскую область за оказанную помощь. Саратовцы также отправили на Донбасс учебники на русском языке. В августе в саратовских оздоровительных лагерях отдохнут 150 детей из Сватовского района.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.