Скриншот с картотеки суда

По решению саратовского суда в России могут повторно заблокировать Tor.

Сегодня, 28 июля, Ленинский районный суд вынес решение по делу самого популярного анонимного браузера Tor.

Согласно картотеке, дело поступило 24 июня, истцом выступала Прокуратура Саратовского района Саратовской области, ответчиками выступали юристы компаний Google LLC и The Tor Project Inc. Дело единолично рассматривала судья Наталья Афанасьева.

Иск прокуратуры удовлетворен, теперь же анонимайзер может быть заблокирован в России повторно.

Напомним, суд постановил заблокировать сайт браузера Tor еще в 2017 году, основываясь на возможности получать через Tor доступ к сайтам с экстремистскими материалами. Сайт(и браузер) были заблокированы в декабре 2021 года, а 19 мая 2022 года блокировка была снята, дело же было направлено на пересмотр.

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