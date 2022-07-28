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Общество28 июля 2022 12:35

Саратовцы обратили внимание на состояние аварийного дома в Волжском районе

Посреди здания идет трещина, а само здание накренилось вбок
Евгений Бадиков
Дом 130 по улице Чернышевского

Дом 130 по улице Чернышевского

Саратовцы обратили внимание на состояние аварийного дома в Волжском районе. Об этом «КП-Саратов» рассказал читатель по имени Михаил.

— Снимал с утра на Чернышевского работы подрядчиков по строительству нового водопровода. Обратил внимание на дом под номером 130. Когда еще в школе учился, старался его стороной обходить. А здание по-прежнему на месте. В 2020 году дом признан аварийным, подлежит расселению и сносу... Трещина посреди здания и накренившаяся половина строения - жуткое конечно зрелище, — пишет постоянный читатель.

Дом 130 по улице Чернышевского был построен в 1958 году, в доме 5 этажей и 34 квартиры.

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