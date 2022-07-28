В Саратове мошенник выманил у женщины более 600 тысяч рублей

Представившийся сотрудником банка мошенник выманил у женщины 621 тысячу рублей, сообщает управление МВД РФ по городу Саратову.

По словам 49-летней жительницы Саратова, ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Незнакомец сообщил о мошеннических действиях, якобы зафиксированных на ее счету и для их предотвращения потребовал заполнить данные банковской карты, перейдя по предоставленной им ссылке.

Горожанка выполнила инструкции, после чего обнаружила пропажу 621 тысячи рублей со своей карты. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в крупном размере».

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