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Происшествия28 июля 2022 11:49

Саратовцу вынесли приговор за экстремистское призывы ВКонтакте

Житель Саратова получил год условно за экстремистские призывы в сети
Наталия Калинина

Житель Саратова получил год условно за экстремистские призывы в сети, об этом сегодня, 27 июля, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

Как установили правоохранители, мужчина писал «Вконтакте» комментарии с призывами к насильственным действиям в отношении представителей действующей власти.

В итоге Балаковский районный суд Саратовской области назначил ему наказание в виде 1 года условно с назначением испытательного срока 1 год, а также запретил заниматься деятельностью по администрированию интернет-ресурсов на 2 года.

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