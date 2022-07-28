Саратовцу вынесли приговор за экстремистское призывы ВКонтакте

Житель Саратова получил год условно за экстремистские призывы в сети, об этом сегодня, 27 июля, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

Как установили правоохранители, мужчина писал «Вконтакте» комментарии с призывами к насильственным действиям в отношении представителей действующей власти.

В итоге Балаковский районный суд Саратовской области назначил ему наказание в виде 1 года условно с назначением испытательного срока 1 год, а также запретил заниматься деятельностью по администрированию интернет-ресурсов на 2 года.

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