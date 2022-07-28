Михаил Исаев занял 76 строчку в рейтинге мэров

Михаил Исаев
Глава Саратова Михаил Исаев занял 76 строчку в «Национальном рейтинге мэров» за июнь-июль. Такую информацию публикует центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и Финансовый университет правительства РФ.
За апрель-май 2022 года Михаил Исаев занимал 74 место в этом рейтинге, а еще двумя месяцами ранее он был на 70 строчке.
По словам авторов публикации, при составлении рейтинга учитываются мнения широкого круга экспертов из различных областей и из разных слоев общества.
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