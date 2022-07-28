Фото: Архив КП
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Саратовской области родились Осип и Элина. Об этом сегодня, 27 июля, сообщает региональный минздрав со ссылкой на Телеграм-канал «Балаково.Онлайн - служба информации».
С 21 по 27 июля в балаковском перинатальном центре акушеры и неонатологи приняли роды у 24 женщин. Сегодня, 27 июля, на свет появилась двойня.
Уникальные имена минувшей недели стали Осип и Элина.
Чуть ранее в саратовском ЗАГСе сообщили о еще более необычных именах вроде Шейха или Цепеша.
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