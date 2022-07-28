Фото: СУ СКР
В Ершове эксгибиционист приставал к 14-летней девочке. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области
По данным ведомства, 23 июня 34-летний мужчина зашел в подъезд дома на улице Интернациональной в Ершове, где встретило незнакомую 14-летнюю девочку. После чего мужчина подошел к ней и продемонстрировал ей интимные части тела.
Следователи СК смогли наладить психологический контакт с потерпевшей и собрать доказательства совершенного в отношении нее противоправного деяния.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.
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