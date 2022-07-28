Саратовский суд обязал фирму Леонида Писного исправить недостатки строительства

Житель пожаловались на качество работ

Саратовский суд обязал фирму АО «Саратовоблжилстрой», которая относится к застройщику Леониду Писному, исправить недостатки, допущенные при строительстве жилы домов.

Вчера, 27 июля, арбитражный суд Саратовской области обязал фирму АО «Саратовоблжилстрой» в течение 60 дней исправить недостатки, такие как: просадка отмостки, разрушение покрытий дворовых тротуаров, фасада, стяжки пола в местах общего пользования в подъездах многоквартирных домов и другие.

Решение касается домов №1 и №5 по 1-му Овсяному проезду, № 7 по 2-му Овсяному проезду, № 5 и №7 по 3-му Овсяному проезду. Для фирмы это уже второе дело, выигранное обманутыми жителями.

Напомним, ранее администрации района поступали жалобы от жителей на состояние домов за состояние которых отвечала компания.

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