фото: правительство Саратовской области

Роман Бусаргин приехал поддержать саратовскую делегацию на Молодежный форум ПФО «iВолга». Об этом сообщил телеграм-канал Правительства Саратовской области.

Врио губернатора Роман Бусаргин прибыл на Молодежный форум ПФО «iВолга-2022» в Самарскую область.

Во время общения с молодыми людьми Роман Бусаргин отметил оригинальность идей и задумок молодых саратовцев.

— Наша молодежь самая хорошая. Мы всегда с вами! Очень надеюсь, что сегодня все сбудется. Если у кого-то не получится, не расстраивайтесь. Мы отдельно встретимся и посмотрим, какие у вас есть интересные проекты, я отдельно соберу тех, кто занимается этим направлением, и постараюсь, чтобы вы приняли в этом самое активное участие. Я надеюсь, что ваши светлые идеи будут двигать Саратовскую область вперед, - сказал врио губернатора.

Сегодня вместе с полпредом Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым Роман Бусаргин осмотрит площадки форума, посетит научный кластер и примет участие в торжественной церемонии закрытия.

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