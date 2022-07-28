Олег Костин на брифинге

Сегодня, 27 июля, ан очередном брифинге в региональном минздраве, Олег Костин рассказал о появлении нового детского гепатита.

- В мире появился новый гепатит, который проявляется в основном у детей. Случаи уже подтвердили в Америке, Канаде и некоторых европейских странах. К сожалению, уже есть жертвы. Вирус не изучен до конца, но он имеет место быть. Мы должны быть готовы к этой угрозе, - рассказал Олег Костин, который ранее обсудил актуальные проблемы с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко

Как сообщается в западном издании Pediatric Investigation, внезапная вспышка детского гепатита неизвестного происхождения возникла в октябре 2021 - мае 2022 года в Великобритании и США. На 22 июня было зафиксировано уже 920 случаев. При этом два процента заболевших умерли.

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