В Саратове отключат несколько светофоров

29 июля для проведения плановых работ будут отключены два светофора, сообщает комитет дорожного хозяйства Саратовской области.

Отключение будет продолжаться с 9:00 до 17:00 на пересечениях улицы Политехнической со 2-м и 3-м Товарными проездами.

На время отключения ориентирование потока автотранспорта должно производиться по знакам приоритета.

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