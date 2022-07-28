Фото: архив КП Фото: Владимир МАЗЕНКО

В Саратовской области упал индекс промышленного производства. Такие данные сегодня, 27 июля, опубликовал Саратовстат.

С начала года индекс промышленного производства в Саратовской области составил 90,7 процента по сравнению с январем-июнем прошлого года. Показатель за июнь 2022 к июню 2021 года также снизился 89,8 процента.

Индекс производства по обрабатывающим производствам в целом составил 87,1 процента за январь-июнь 2022 по отношению к январю-июню 2021. При этом стоит отметить заметный рост показателей по отдельным отраслям. Например, производство «оборудования специального назначения» выросло за тот же период в 3,1 раза, а безопасного стекла почти на 50 процентов.

Виды производства в Саратовской области

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