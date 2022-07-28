В Саратове изменили несколько автобусных маршрутов

В связи с дорожными условиями в Саратове временно изменили несколько автобусных маршрутов, сообщает МКУ «Транспортное управление».

Измененные маршруты:

- 52 сокращен до улиц Радищева/Кутякова.

- 41 и 56 совершают объезд от Вавилова в направлении Московской по улицам Вавилова и Астраханской.

- 97 движется к Крытому рынку по улицам Московская и Вольская.

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