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Общество28 июля 2022 8:51

С начала купального сезона в Саратовской области утонули пятеро детей

В Саратовской области за лето утонули 29 человек
Наталия Калинина
Фото: ГУ МЧС

Фото: ГУ МЧС

С начала купального сезона в Саратове утонули 29 человек, из них пятеро детей. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Всего с начала купального сезона зарегистрировано 31 происшествие на воде. Специалисты отмечают, что люди стали тонуть чаще. Наибольшее количество погибших приходится на Энгельсский район и Саратов, где погибли по 8 человек. Рост гибели отмечается в Воскресенском, Пугачевском, Балашовском и Балаковском районах.

Основными причинами гибели и травматизма людей на водных объектах остаются необорудованные, необследованные пляжи, а также несоблюдение элементарных мер безопасности на водоемах и невнимательные родители с детьми.

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