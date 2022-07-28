С начала купального сезона в Саратовской области утонули пятеро детей

Фото: ГУ МЧС

С начала купального сезона в Саратове утонули 29 человек, из них пятеро детей. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Всего с начала купального сезона зарегистрировано 31 происшествие на воде. Специалисты отмечают, что люди стали тонуть чаще. Наибольшее количество погибших приходится на Энгельсский район и Саратов, где погибли по 8 человек. Рост гибели отмечается в Воскресенском, Пугачевском, Балашовском и Балаковском районах.

Основными причинами гибели и травматизма людей на водных объектах остаются необорудованные, необследованные пляжи, а также несоблюдение элементарных мер безопасности на водоемах и невнимательные родители с детьми.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.