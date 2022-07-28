В Ленинском районе отключили воду на двух улицах

Сегодня, 28 июля, в Ленинском районе Саратова отключили холодную воду на двух улицах. Об этом сообщили в ООО «КВС».
Идут работы на водопроводных коммуникациях по адресу 3-й Студеный проезд, 2. На время работ прекращено холодное водоснабжение абонентов по адресам: 3-й Студеный пр., 1,2; Шехурдина, 56,56а,58.
Восстановить подачу воды обещают к полуночи.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Саратове отключили воду на улице Чернышевского.
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