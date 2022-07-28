Саратовский минздрав прокомментировал ситуацию с высокими показателями сифилиса в регионе

Сегодня, 27 июля, минздрав оперативно прокомментировал ситуацию с высокими показателями по сифилису в регионе.

- По имеющимся данным, в Российской Федерации за 5 лет заболеваемость этой инфекцией сократилась в 1,6 раза. За 2021 год средний по области показатель заболеваемости снизился на 5,8 процента. 18 процентов случаев выявлено среди жителей других регионов и иностранных граждан.

Напомним, на сегодня в Саратовской области уровень заболеваемости сифилисом на 100 тысяч населения в 1,5 - 3,3 раза выше, чем в среднем по России. По словам специалистов, такой высокий показатель объясняется тем, что в регионе большой охвата обследованиями различных групп риска в медицинских организациях и современное оборудование.

Доля активно выявленных больных составляет до 91 процента, что значительно выше, чем в России, где только 85 процентов.

В Саратовской области обследовали 45 процентов от общего населения, тогда как в других регионах меньше: 11 процентов в Самарской области, 20,3 процентов в Ульяновской, 10,2 процентов в Пензенской, а также 13,8 процентов в республике Татарстан. Тенденция сохраняется и в этом году, - пишут саратовские медики.

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