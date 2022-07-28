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Общество28 июля 2022 7:37

Саратовская область сохраняет лидерство по сифилису в России

В Саратовской области показатели по сифилису одни из самых высоких в России
Наталия Калинина
Сифилис очень часто встречается в Саратове

Сифилис очень часто встречается в Саратове

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Саратовской области показатели по сифилису одни из самых высоких в России. Таковы данные приводит Росстат в очередном докладе «Социально-экономическое положение России».

В ряде субъектов Российской Федерации в январе-мае 2022 года сохранил повышенный уровень заболеваемости сифилисом на 100 тысяч населения. В Саратовской области он в 1,5-3,3 раза выше, чем в среднем по России.

Следует отметить, что Саратовская область уже несколько лет удерживает высокие показатели по этому заболеванию.

Upd.: Минздрав Саратовской области оперативно прокомментировал ситуацию. С мнением специалистов можно обзнакомиться по ссылке.

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