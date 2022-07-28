В Саратове приставы вынудили нотариуса установить табличку для слепых

Потребовалось вмешательство приставов Фото: Алексей ФОКИН

В Саратове судебные приставы вынудили нотариуса установить табличку для слепых, об этом сегодня, 27 июля, сообщила пресс-служба УФССП по Саратовской области.

Прокуратура выяснила, что нотариальная контора не имеет специальную табличку для слепых, выполненную из рельефно-точечного шрифта Брайля. В отношении женщины было возбуждено исполнительное производство. В итоге суд обязал нотариуса сделать табличку.

Должница долго тянула с исполнением производства, но после визита приставов все-таки сделала необходимый для граждан, имеющих ограниченные возможности, предмет.

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