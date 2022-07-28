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Общество28 июля 2022 7:06

В Саратове отключили воду на Чернышевского

Наталия Калинина
Отключение воды

Отключение воды

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 28 июля, в Саратове отключили холодную воду на Чернышевского. Об этом сообщает ООО «КВС».

Идет ремонт на городском водопроводе по адресу Чернышевского, 157. На время работ прекращена подача холодной воды для абонентов улиц Радищева, 8, 8а; Чернышевского, 157, 157 корпус 1.

Восстановить подачу воды планируют к 18.00.

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