В школе №1 в Базарном Карабулаке сделают ремонт до сентября

Вячеслав Володин в Базарном Карабулаке

Вячеслав Володин обещал помочь школе №1 в Базарном Карабулаке до сентября. Об этом пишут в Телеграм-канале его сторонников «Володин Саратов».

Проблемы школы №1 в Базарном Карабулаке обещали решить до начала учебного года. Местные жители сообщили Володину о том, что корпус для детей начальных классов нуждается в ремонте.

Средства на проект уже выделены. Там меняют окна, капитально ремонтируют отопительную систему и санузлы.

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