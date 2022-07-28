Проезд закрыт Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 27 июля, в Ленинском районе Саратова на ночь закроют железнодорожный переезд. Информация поступила от ПривЖД.

На железнодорожном переезде на 291 км перегона Трофимовский-2 – Зоринский идут ремонтные работы. В связи с ними движение закрывается сегодня 27 июля, с 22.00 до 7.00 завтра, 29 июля. Переезд расположен на пересечении с Сокурским трактом

Объехать переезд можно через проспект Строителей, а также по улице Шехурдина и Московскому шоссе.

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